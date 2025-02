Neuer Flügelspieler: Werder schaut in Liga zwei

Wohin geht die Reise des SV Werder Bremen in dieser Saison? Nach den jüngsten Ergebnissen in der Bundesliga und dem Pokalaus am gestrigen Dienstag gegen Arminia Bielefeld (1:2) scheint das europäische Geschäft außer Reichweite, in der Bundesliga ist aber auch die Abstiegszone in weiter Ferne.

Folglich läuft es für Werder auf einen recht ruhigen Saisonendspurt im Niemandsland der Tabelle hinaus. Dadurch können sich die Verantwortlichen immerhin schon einmal mit der kommenden Spielzeit befassen. Und für diese sind die Norddeutschen offensichtlich auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler.

Mindestens drei Millionen für Zehnter

Denn wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der SVW Aaron Zehnter vom SC Paderborn auf der Liste. Der Vertrag des linken Schienenspielers läuft in Ostwestfalen noch bis 2027, dem Bericht zufolge müsste Werder mindestens drei Millionen Euro für seine Dienste hinblättern.

Der 20-Jährige ist einer der Leistungsträger im Team von Lukas Kwasniok und steht nach 21 Ligaspielen bei acht Vorlagen und einem Treffer für den SCP. Ausgebildet wurde Zehnter beim FC Augsburg, im Januar des vergangenen Jahres folgte dann der Transfer zum SCP für rund 100.000. Im Sommer könnte der U20-Nationalspieler dann ein Vielfaches einbringen.