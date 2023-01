FC Bayern: Keine langfristige Chance für Sommer?

Der FC Bayern plant zur kommenden Saison wieder mit Manuel Neuer (36) als Nummer eins im Tor. Trainer Julian Nagelsmann sagte vor dem 1:1 bei RB Leipzig gegenüber ‚ran‘: „Manu ist unser Kapitän, unsere Nummer eins, wenn er gesund zurückkommt.“

Neuer brach sich im Dezember bei einer privaten Freizeitaktivität das Bein und dürfte erst zur neuen Saison wieder fit sein. „Das ist mein Kenntnisstand, dass er im Sommer wieder da ist“, so Nagelsmann, der bis dahin hochkarätigen Ersatz aufbieten kann.

Yann Sommer (34) kam am Donnerstag für bis zu 9,5 Millionen Euro Ablöse von Borussia Mönchengladbach und feierte in Leipzig ein tadelloses Debüt (FT-Note: 2,5). Dass die Bayern ab Sommer wieder fest mit Neuer planen, wurde Sommer „auch offen so gespielt“, wie er selbst sagt.

Ausstiegsszenario

Dem Vernehmen nach darf der Schweizer die Bayern im Sommer für eine ähnliche Ablöse wie die nun an Gladbach gezahlte Summe wieder verlassen – sofern Neuer denn tatsächlich wieder einsatzbereit ist. Einen offenen Konkurrenzkampf rufen die Bayern zumindest aktuell nicht aus.