Verstärkung fürs Mittelfeld: BVB verpflichtet Nmecha

Borussia Dortmund schlägt zum zweiten Mal auf dem Transfermarkt zu. Nach Ramy Bensebaini (28/Borussia Mönchengladbach) holen die Schwarz-Gelben auch Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg an Bord. Beim BVB erhält der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028. Als Ablösesumme fließen dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen.

„Felix Nmecha ist ein schneller, technisch versierter und physisch starker Spieler, der unser Mittelfeld durch sein Profil sowohl offensiv als auch defensiv bereichern wird. Er hat bei Manchester City eine erstklassige Ausbildung genossen und sich in Wolfsburg in der vergangenen Saison in den Vordergrund gespielt. Wir sind froh, einen weiteren deutschen Nationalspieler für uns begeistert zu haben und sind davon überzeugt, dass die Entwicklung von Felix noch lange nicht am Ende ist“, ordnet Sportdirektor Sebastian Kehl den Transfer sportlich ein.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Präsident Reinhold Lunow gehen derweil auf die Kontroversen der vergangenen Tage ein. Zur Einordnung: Nmecha hatte via Social Media trans- und homophobe Postings geteilt, und damit Werte, die mit den Vereinsstatuten des BVB nicht zu vereinbaren sind. Teile der Fans sprachen sich deshalb gegen den Transfer 22-Jährigen aus.

Reaktion auf Homophobie-Vorwürfe

Watzke und Lunow betonen: „Uns ist bewusst, dass der bevorstehende Transfer in den vergangenen Tagen aufgrund zweier Internet-Postings, die Felix geteilt hat, auch Kritik hervorgerufen hat. Uns war es deshalb wichtig, mit dem Spieler intensiv über seinen Glauben und seine Werte zu sprechen. Felix ist sehr jung, seine Religion ist tief in ihm verwurzelt und er ist – wie wir alle – sicher nicht fehlerfrei.“

Und weiter: „Aber er hat uns in intensiven Gesprächen absolut davon überzeugt, dass er kein transphobes oder homophobes Gedankengut in sich trägt. Felix hat selbst betont, dass er alle Menschen respektiert und liebt, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung.“

Bellingham-Ersatz?

Beim amtierenden Vizemeister soll Nmecha, der im März dieses Jahres sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feierte, dabei helfen, den Abgang von Jude Bellingham (20) zu kompensieren. Mit seiner Größe von 1,90 Meter sowie seinen Dribbling-Fähigkeiten ist der jüngere Bruder von Stürmer Lukas Nmecha (24) von der Veranlagung her ein passender Ersatz.

Gleichwohl muss angemerkt werden, dass der agile Mittelfeldmann in der Autostadt bislang nicht unangefochtener Stammspieler war. Dementsprechend braucht Nmecha noch etwas Feinschliff. Dass er ebenjenen im Ruhrgebiet bekommt, ist wahrscheinlich. Denn: BVB-Coach Edin Terzic gilt als großer Fan des Neuzugangs.