Real, Barça oder Bayern: Kimmichs eindeutige Tendenz

„Kimmich ist ein spektakulärer Spieler, einer der besten auf seiner Position“, schwärmte Barça-Trainer Xavi vor wenigen Tagen. In Barcelona wurde gar von ersten Gesprächen mit dem Mittelfeldspieler des FC Bayern berichtet: Dieser könne sich einen Wechsel ins Camp Nou angeblich vorstellen.

Xavi sagt heute in der ‚Mundo Deportivo‘: „Kimmich steht unter Vertrag, also müsste man da, wenn eine Tür offen sein könnte, mit Bayern München verhandeln.“ Kimmich sei „ein Top-Spieler. Und er versteht das Spiel in einer fantastischen Art und Weise.“

Bayern-Interesse: Eberl lässt Türe offen

Aber nicht nur beim FC Barcelona hat man sich den Namen Joshua Kimmich notiert: Auch bei Real Madrid und Manchester City schätzt man den deutschen Nationalspieler. Müssen sich die Münchner nun um einen Abschied sorgen? Nur noch zwei Jahre läuft der Vertrag des 28-Jährigen schließlich.

Kimmich will bleiben

Nach Informationen der ‚Abendzeitung‘ werden die Kimmich-Gerüchte heißer gekocht als sie es tatsächlich sind. Die Priorität sei ganz klar ein Verbleib beim FC Bayern, die Spuren nach Barcelona und Madrid bei weitem nicht so konkret wie in Spanien berichtet.

Ob einer der Interessenten Kimmich doch noch umstimmen kann, bleibt freilich abzuwarten – der Transfersommer nimmt gerade erst seinen Lauf und eine ernsthafte Transferoffensive hat noch keiner der Kimmich-Verehrer so recht gestartet.