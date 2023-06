Causa Mbappé: Brisante Details & ein Dementi

Kylian Mbappé beschert der Fußballwelt die nächste Transfer-Posse. Der französische Topstürmer hat seinen Arbeitgeber Paris St. Germain am gestrigen Montag schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt, die Option zur Verlängerung seines Vertrags bis 2025 nicht ziehen zu wollen. Die verärgerten PSG-Bosse schließen einen ablösefreien Abgang aus, müssen angesichts der aktuellen Laufzeit bis 2024 also in der anstehenden Transferperiode verkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der englischen ‚Times‘ liegt nach eigenen Angaben eine Kopie des entsprechenden Dokuments vor. Auffällig sei, dass das in juristischer Fachsprache verfasste von Mbappé unterschriebene Schriftstück mit dem Datum 15. Juli 2022 versehen ist. Keine zwei Monate vorher – am 21. Mai 2022 – hatte Mbappé einem neuen Vertrag mit Verlängerungsoption zugestimmt. Das lässt die Deutung zu, dass das Spielerlager den Verzicht auf den Vertragspassus schon lange plant.

Lese-Tipp

PSG einig mit Nagelsmann-Alternative

Diese Interpretation bestätigt Mbappé selbst. In einem Statement gegenüber der französischen Nachrichten-Agentur ‚AFP‘ erklärt der 24-Jährige: „Der PSG-Verwaltungsrat ist seit dem 15. Juli 2022 über meine Entscheidung informiert, nicht über 2024 hinaus zu verlängern, und der versandte Brief sollte lediglich bestätigen, was ich ihnen bereits mitgeteilt hatte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

England-Klubs positionieren sich

So oder so steht Mbappés Arbeitgeber nun unter großem Druck: Die Bosse in Paris und Katar wollen übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht auf eine Ablöse verzichten – dafür ist die zu erwartende Summe schlicht zu hoch. Von mindestens 160 Millionen Euro ist die Rede.

Ein Betrag, der realistisch betrachtet nur von einem ganz kleinen Kreis von Vereinen bedient werden kann. Real Madrid will es nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato versuchen, obwohl die Königlichen mit einem Vorstoß eigentlich bis nächstes Jahr warten wollten. Der Abgang von Karim Benzema und die Verfügbarkeit von Mbappé lassen nun aber ein schnelleres Handeln zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem ‚Times‘-Bericht zufolge ruft Mbappé auch großes Interesse bei den Topklubs der Premier League hervor. Namentlich nennt die Tageszeitung nur den FC Chelsea. Es ist aber unwahrscheinlich, dass das Bemühen der englischen Topklubs von Erfolg gekrönt sein wird. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, will der PSG-Star zu Real wechseln und dort in die Fußstapfen von Benzema treten.

Update (15:09 Uhr): Mbappé hat die Meldung von ‚Le Parisien‘ dementiert. Auf Twitter schreibt der Weltmeister von 2018, dass er die anstehende Saison bei PSG verbringen will. Darauf habe er bereits hingewiesen. Heißt im Umkehrschluss: Mbappé plant einen ablösefreien Wechsel 2024, den PSG vermeiden will.

Unter der Anzeige geht's weiter

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023