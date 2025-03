BVB verdient im CL-Viertelfinale | Note 1 für Beier

Mit dem frühen Rückstand durch Jonathan David (5.) wurde der BVB gleich kalt erwischt, reagierte jedoch stark: Ab der 17. Minute hagelte es sechs Großchancen für Dortmund, verwerten konnten aber weder Pascal Groß, noch Julian Brandt, Serhou Guirassy oder Julian Ryerson.

Im zweiten Durchgang hielt das Team von Niko Kovac die Schlagzahl hoch und kam durch einen Elfmetertreffer von Emre Can zum Ausgleich (54.). Nach weiteren vergebenen Tormöglichkeiten besorgte schließlich Maximilian Beier die Führung für Schwarz-Gelb (65.). In der Schlussphase musste der BVB noch ein paar brenzlige Situationen überstehen, schaffte es aber letztlich dank einer astreinen Auswärtspartie verdient unter die besten acht Teams Europas.

Torfolge

1:0 David (5.): Dortmund ist bei Lilles erstem Angriff immer einen Schritt zu spät. Ismaily gibt von links in die Mitte, Davids Abschluss wird von Schlotterbeck leicht abgefälscht und rutscht Kobel durch die Beine ins Netz.

1:1 Can (Elfmeter/54.): Guirassy dringt mit Ball in den Strafraum ein, wird von Meunier touchiert und fällt gewohnt leicht. Anders als in den vergangenen Wochen bekommt der BVB-Stürmer diesmal den Elfmeter, den Can trocken in die Mitte schießt.

1:2 Beier (65.): Über Ryerson und Guirassy kombiniert sich Dortmund in den Strafraum. Der Ball gelangt zu Beier, der sich auf engem Raum das Spielgerät auf den starken rechten Fuß legt und humorlos einschweißt.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

72‘ Ramy Bensebaini für Anton

78‘ Jamie Gittens für Adeyemi

86‘ Salih Özcan für Groß

86‘ Carney Chukwuemeka für Beier

86‘ Giovanni Reyna für Brandt