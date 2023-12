Neuer spricht über Karriereende

Manuel Neuer will mit Blick auf ein zukünftiges Karriereende kein bestimmtes Datum ins Auge fassen. Er könne lediglich sagen, „dass ich noch sportliche Ziele vor Augen habe, die auch noch ein wenig Zeit benötigen. Ich habe nie gesagt, dass ich bis 40 spielen werde – eher so lange es mir Spaß macht, ich meine Leistung zeigen kann und gebraucht werde“, stellt der 37-Jährige im Gespräch mit dem Münchner ‚Merkur‘ und der ‚tz‘ klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von Altersmüdigkeit ist bei dem Nationalkeeper seit seiner Rückkehr ins Tor des FC Bayern nichts zu spüren. Sechsmal spielte er in elf Partien zu null, dabei zeigte er überwiegend sehr starke Leistungen. „Dieses Jahr hat mich insgesamt sicherlich stärker geprägt als alle zuvor. Es war ein Jahr in Extremen. Im Rückblick bin ich für vieles sogar dankbar“, so Neuer.