KSC will Kaufmann kaufen

Beim Karlsruher SC ist man mit Mikkel Kaufmanns Leistungen mehr als zufrieden. Laut ‚Sky‘ erwägt der Zweitligist im Sommer eine Festverpflichtung des ausgeliehenen Mittelstürmers. Mit dem FC Kopenhagen, bei dem Kaufmann einen Vertrag bis Ende 2024 besitzt, wurde eine Kaufoption vereinbart.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den KSC hat der 22-jährige Däne in 21 Ligaeinsätzen zwölf Torbeteiligungen gesammelt (fünf Tore, sieben Assists). Es ist Kaufmanns zweite Leihstation in Liga zwei: Seine Zeit beim Hamburger SV verlief in der Saison 2021/22 deutlich weniger erfolgreich (32 Spiele, zwei Tore).

Lese-Tipp

Kiel holt zwei Neue