PSV-Torjäger Pepi zurück in die Bundesliga?

Für bis zu 85 Millionen Euro wechselt Benjamin Sesko (22) zu Manchester United. Zudem plant RB Leipzig ohne Timo Werner (29) und André Silva (29), den es erneut nach Bremen ziehen könnte. Die Sachsen schauen sich dementsprechend nach einem weiteren Mittelstürmer um.

Mit dem Brasilianer Rômulo (23) ist sich RB sogar einig, ein Agreement mit Süper Lig-Klub Göztepe konnte aber noch nicht erreicht werden. Bei Armando Broja (23), der zum FC Burnley geht, zieht man den Kürzeren. Arnaud Kalimuendo (23/Stade Rennes) ist ein weiterer Kandidat – ebenso wie Ricardo Pepi (22).

Nach FT-Informationen ziehen die Leipziger auf ihrer Stürmersuche auch den Torjäger der PSV Eindhoven in Betracht. Der US-Amerikaner steht beim niederländischen Meister noch bis 2030 unter Vertrag. Die PSV hatte Pepi vor zwei Jahren für elf Millionen Euro vom FC Augsburg verpflichtet.

In der vergangenen Saison erzielte Pepi 17 Tore in 29 Pflichtspielen. Neben RB sind weitere Vereine interessiert – ein 30 Millionen Euro hohes Angebot des FC Fulham wurde abgelehnt.