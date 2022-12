Sieg gegen Serbien: Die Schweiz steht neben Brasilien im Achtelfinale

In einer temporeichen Partie gewann die Schweiz mit 3:2 gegen Serbien. Durch das Ergebnis stehen die Eidgenossen als Tabellenzweiter der Gruppe G im Achtelfinale der diesjährigen Weltmeisterschaft. Die Serben scheiden als Tabellenletzter aus.

Bereits in der ersten Halbzeit fielen vier Tore. Xherdan Shaqiri (20.) und Breel Emobolo (44.) trafen für die Schweizer, Aleksandar Mitrovic (26.) und Dusan Vlahovic (35.) für die Adler. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Remo Freuler (48.) die Schweizer wieder in Führung. Der wuchtige Linksschuss blieb der letzte Treffer der Partie. Im Achtelfinale treffen die Eidgenossen auf Portugal.

Kamerun schlägt Brasilien und scheidet trotzdem aus

Schon vor der Partie gegen Kamerun stand Brasilien als Achtelfinalist fest. In der Folge veränderte Seleçao-Coach Tite seine Startelf auf neun Positionen. Lediglich Éder Militão und Fred blieben in der Mannschaft. Die zahlreichen Wechsel machten sich bei den Brasilianern durchaus bemerkbar. Die unbezähmbaren Löwen schlugen den fünffachen Weltmeister mit 1:0 und scheiden trotzdem als Gruppendritter aus.

In einer torlosen ersten Hälfte war die Seleçao zwar spielbestimmender, kam jedoch kaum zu Chancen. Die Kameruner konzentrierten sich dagegen auf die Defensive und hatten kurz vor dem Pausenpfiff (45.+3) die gefährlichste Szene des ersten Durchgangs. Nicolas Ngamaleu scheiterte am stark parierenden Ederson. In der zweiten Hälfte verhinderte Devis Epassy dagegen mehrfach die Führung der Seleçao (56., 57.). Vincent Aboubakar besorgte in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit (90.+2) schließlich doch noch den überraschenden Sieg für Kamerun. Im Achtelfinale treffen die Brasilianer auf Südkorea.

