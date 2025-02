Zwei bittere Ausfälle für St. Pauli

Für den FC St. Pauli verlief das Heimspiel gegen den SC Freiburg (0:1) gleich dreifach bitter. Zu dem späten Gegentor, das die Niederlage bedeutete, und der vierten gelben Karte für Coach Alexander Blessin, die ein Spiel Sperre zu Folge hat, hat sich Leistungsträger James Sands offenbar eine schwere Verletzung zugezogen, wie Blessin im Anschluss an das Spiel verriet: „Es sieht richtig, richtig schlecht aus. James ist mit vollem Gewicht auf dem Sprunggelenk aufgekommen. Das geht mir richtig nahe und setzt mir zu.“

Sands stand seit seiner Ankunft vom New York City FC Anfang Januar in allen sieben Bundesligapartien der Hamburger auf dem Feld, war zuletzt unumstrittener Stammspieler. Der 24-Jährige ist noch bis zum Saisonende an St. Pauli verliehen. Unklar ist derzeit noch, wie lange der Sechser ausfallen wird. Eine genaue Diagnose der Verletzung wird für den heutigen Sonntagnachmittag erwartet. Trainer Blessin wird durch seine Sperre das kommende Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr) verpassen.