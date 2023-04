100 Millionen: United will Ramos-Transfer forcieren

Manchester United will Gonçalo Ramos unbedingt verpflichten. Laut der ‚as‘ hat Uniteds Coach Erik ten Hag grünes Licht gegeben, um den 21-jährigen Torjäger von Benfica Lissabon unter Vertrag zu nehmen. Dafür müssen die Red Devils allerdings tief in die Tasche greifen. Dem Bericht zufolge könnten rund 100 Millionen Euro Ablöse fällig werden. Die Summe soll der Ausstiegsklausel von Ramos recht nahe kommen. Der Mittelstürmer steht noch bis 2026 in Lissabon unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In dieser Saison feiert der Portugiese seinen großen Durchbruch. Ramos ist mit beeindruckenden 24 Treffern und zehn Torvorlagen Topscorer seines Jugendklubs. Kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar feierte der Rechtsfuß sein Länderspieldebüt für Portugal. Nach Einwechslung im Achtelfinale gegen die Schweiz (6:1) erzielte er einen Hattrick und bereitete ein weiteres Tor direkt vor. Neben Manchester wurden in der Vergangenheit auch schon der FC Bayern, Paris St. Germain, Newcastle United und weiteren illustren Namen mit Ramos in Verbindung gebracht.

Lese-Tipp

Schmidt verlängert bei Benfica