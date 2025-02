Bayern-Schock: Längerer Ausfall für Kimmich?

Der FC Bayern muss für einige Zeit auf Joshua Kimmich (30) verzichten. Gegen Eintracht Frankfurt saß der Mittelfeldspieler minutenlang auf dem Platz, wurde behandelt und schließlich gegen Leon Goretzka (30) ausgetauscht.

Ohne Gegnereinwirkung war Kimmich zuvor zu Boden gegangen. Während der Behandlung hielt sich der Nationalspieler mehrfach die Hand vor das Gesicht. Max Eberl sagte nach der Partie bei ‚DAZN‘: „Es ist hoffentlich nichts Schlimmes. Aber man weiß, dass Jo nicht freiwillig vom Platz geht.“

Präsident Herbert Hainer erklärt gegen der ‚Abendzeitung‘: „Es war wohl was am hinteren Oberschenkel. Aber die Ärzte haben gesagt, dass es wohl nicht so schlimm ist. Bei Jamal Musiala kann ich noch nichts sagen.“

Eine genaue Diagnose steht zur Stunde noch aus. Fakt ist: Ein längerer Kimmich-Ausfall würde die Bayern hart treffen – insbesondere vor dem Achtelfinal-Duell mit Bayer Leverkusen in der Champions League Anfang März.