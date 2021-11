„Für immer jung“: Alves besteht Medizincheck

Der Rückkehr von Dani Alves zum FC Barcelona steht nichts mehr im Weg. Wie verschiedene spanische Medien übereinstimmend berichten, hat der Brasilianer den Medizincheck am heutigen Vormittag erfolgreich absolviert. Gegenüber Reportern vor Ort witzelte der 38-Jährige im Anschluss: „Ich bin für immer jung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Nachmittag soll Alves erstmals unter dem neuen Trainer Xavi am Mannschaftstraining teilnehmen. Für Mittwoch ist die offizielle Vorstellung des Neuzugangs geplant. Der Routinier unterschreibt bis zum Saisonende, darf aber erst ab Januar am Spielbetrieb teilnehmen.