Scherning übernimmt in Bielefeld

Daniel Scherning ist neuer Trainer von Arminia Bielefeld. Der Zweitligist verkündet die Verpflichtung des 38-Jährigen offiziell. Scherning kommt von Drittligist VfL Osnabrück zu den Ostwestfalen. Zum Trainerteam gehören auch Arminias bisherige Co-Trainer Michael Henke, Kai Hesse und Sebastian Hille sowie Torwarttrainer Marco Kostmann. An der Bremer Brücke hatte Scherning erst vor einem Jahr übernommen.

Der gebürtige Paderborner tritt nun die Nachfolge von Uli Forte an, der nach vier Auftaktniederlagen in der Liga entlassen wurde. Bei der Arminia war Scherning in der Vergangenheit bereits als Trainer der zweiten Mannschaft und der U19 tätig. Auch zu seiner aktiven Zeit war der ehemalige Stürmer für die Bielefelder Reserve am Ball.

„Immer wieder zahlreiche Kontakte“

Sportchef Samir Arabi sagt: „Daniel Scherning hat unser volles Vertrauen, die Trendwende zu schaffen und unsere Mannschaft zu stabilisieren. Sein bisheriges Wirken als Cheftrainer und sein Werdegang mit langjähriger Arminia-Vergangenheit geben uns die Überzeugung, die bevorstehenden Aufgaben zu lösen.“

Scherning kommt „mit großer Zuversicht und sehr viel Lust auf diese Herausforderung zurück nach Bielefeld. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder zahlreiche Kontakte zum DSC Arminia und in die Stadt. Ich danke dem VfL Osnabrück für die Freigabe zu diesem Zeitpunkt“