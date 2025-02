Schmeichel bestätigt geplatzten Bayern-Wechsel

Torhüter Kasper Schmeichel stand im Dezember 2022 kurz vor einem Engagement beim FC Bayern München, der Deal platzte jedoch vor der Finalisierung. Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem heutigen (21 Uhr) Champions League-Play Off-Rückspiel beim FC Bayern bestätigte der dänische Keeper: „Ja, das stimmt. Es gab Gespräche über einen Wechsel zu Bayern. Das war, nachdem sich Manuel Neuer nach der WM verletzte.“ Neuer brach sich nach dem Katar-Turnier im Ski-Urlaub den Unterschenkel und fiel daraufhin monatelang aus, letztendlich verpflichtete der Rekordmeister Yann Sommer (36) von Borussia Mönchengladbach als Ersatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schmeichel, der damals noch beim OGC Nizza unter Vertrag stand, bedauerte, dass der Wechsel auf den letzten Metern nicht finalisiert wurde: „Im Grunde war alles abgesprochen, es scheiterte in letzter Sekunde. Man müsste Bayern fragen, was das Problem war, ich bin mir nicht zu 100 Prozent sicher, was passiert ist. Ich war quasi schon auf dem Weg zum Flughafen. Leider klappte es nicht.“ Nach seinem Aufenthalt an der Côte d’Azur wechselte der 38-Jährige zur RSC Anderlecht, nach einem Jahr zog es den Sohn des Europameisters Peter Schmeichel schließlich nach Schottland zu Celtic Glasgow.