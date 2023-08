Bayer beobachtet United-Talent

Bayer Leverkusen zählt offenbar zu den Interessenten für Matej Kovar (23). Die Redaktion von Gianluca Di Marzio berichtet, dass der Bundesligist den Torhüter von Manchester United beobachtet, ebenso wie einige weitere Vereine.

Beim englischen Rekordmeister erwägt man eine Ausleihe des Tschechen. Schon in der vergangenen Saison war Kovar an Sparta Prag verliehen, kam dort 32 Mal zum Einsatz. In Manchester steht der Keeper noch bis 2025 unter Vertrag.