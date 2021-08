Hertha holt Ibisevic zurück

Vedad Ibisevic lässt die Spielerkarriere hinter sich und heuert im Trainerstab von Hertha BSC an. Wie die Alte Dame vermeldet, wird der Bosnier Offensivtrainer im Team von Chefcoach Pál Dárdai. Für Ibisevic ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Zwischen 2015 und 2020 lief der heute 36-Jährige in 159 Pflichtspielen für die Berliner auf und erzielte 59 Tore.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic sagt über die Verpflichtung des Ex-Stürmers: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Vedad Ibisevic einen weiteren Herthaner im Verein einbinden konnten. Ich bin davon überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten als ehemaliger Topstürmer dabei mithelfen wird, unsere Offensivspieler im Profi- und Leistungsbereich noch besser zu machen.“