„Messi will auch mit Neymar spielen“

Eine erneute Zusammenarbeit von Lionel Messi und Neymar ist kein reiner Wunschtraum. Bei Paris St. Germain befasst man sich mit unterschiedlichen Szenarien, Messi an die Seine zu locken. Ein Faustpfand ist dabei Kumpel Neymar, der jüngst keinen Hehl daraus machte, in Zukunft wieder mit dem argentinischen Weltstar auf dem Platz stehen zu wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und der Wunsch beruht ganz offenbar auf Gegenseitigkeit. Gegenüber ‚Le Parisien‘ sagt Messis Ex-Agent Josep Maria Minguella: „Leo will auch wieder mit Neymar spielen. Das Verlangen ist gegenseitig. Sie wissen, dass sie mehr Möglichkeiten haben werden, gemeinsam Titel auf dem Platz zu gewinnen.“

Gleichwohl räumt Minguella, der Messi einst zum FC Barcelona brachte und immer noch sehr nach an seinem ehemaligen Schützling ist, ein: „Im Moment gibt es nichts Konkretes.“

Neuer Barça-Präsident entscheidend

Ob Messi seine Zukunft bei den Katalanen sehen könnte, ist derweil maßgeblich vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen am 24. Januar abhängig. Minguella: „Im Moment weiß niemand, was er tun wird. Nicht einmal er. Mein Eindruck ist, dass er sich im Klub sehr wohlfühlt und auf das Ergebnis der Wahlen am 24. Januar warten wird. Abhängig vom Projekt des neuen Präsidenten wird er entscheiden, eine Verlängerung auszuhandeln oder frei zu gehen.“

Klar ist: Eine Reunion bei Barça kann es nach menschlichem Ermessen nicht geben. Der Verein ist schlichtweg nicht in der wirtschaftlichen Position, einen Transfer dieser Größenordnung zu tätigen. PSG hingegen ist allemal in der Lage, einem ablösefreien Messi einen warmen Empfang zu bereiten.