United-Interesse an Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain hat keine Zukunft mehr beim FC Liverpool. Wie die ‚Sun‘ berichtet, sind die Reds bereit, den Mittelfeldspieler bei einem Angebot für umgerechnet 11,5 Millionen Euro ziehen zu lassen. Dem Bericht zufolge haben Erzrivale Manchester United sowie Europa-League Halbfinalist West Ham United den 28-Jährigen auf dem Zettel.

2017 hatte Liverpool noch 40 Millionen Euro bezahlt, um The Ox nach Anfield zu lotsen. In seiner Zeit unter Jürgen Klopp hatte er jedoch immer wieder mit Verletzungsrückschlagen zu kämpfen. Auch deswegen gehörte der englische Nationalspieler nie langfristig zum Stammpersonal. In der vergangenen Premier League-Saison stehen lediglich neun Startelfeinsätze für ihn zu Buche.