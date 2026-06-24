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Offiziell 2. Bundesliga

Arminia kauft Rochelt

von David Hamza - Quelle: arminia.de
3 min.
Jannik Rochelt im Zweikampf @Maxppp

Leihspieler Jannik Rochelt (27) bleibt bei Arminia Bielefeld. Zweitliga-Rivale Hannover 96 kassiert dem Vernehmen nach etwas weniger als eine halbe Million Euro. Seit dem Winter war Rochelt nach Bielefeld verliehen, für den DSC absolvierte der Offensivspieler bislang 17 Einsätze (ein Tor, vier Assists).

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Arminias Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel sagt: „Er hat in der Rückrunde mehrfach gezeigt, dass er unsere Mannschaft mit seiner Spielintelligenz, seiner Fähigkeit, Torgefahr zu initiieren und auch mit seinem Fleiß im Spiel gegen den Ball verstärken kann. Zudem ist Jannik in unserer Offensive auf mehreren Positionen einsetzbar. Wir sind überzeugt davon, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und er in Zukunft ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft sein wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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