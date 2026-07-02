Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Nächste Einigung bei Olivier

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
Christopher Olivier kämpft um den Ball @Maxppp

Im Transferpoker um Christopher Olivier hat Bröndby IF einen wichtigen Schritt gemacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sich die Dänen mittlerweile mit dem Rechtsverteidiger-Talent des VfB Stuttgart einig. Beim Bundesligisten selbst habe man auch bereits ein Angebot abgegeben, dieses reiche den VfB-Verantwortlichen aber noch nicht in der Höhe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit zieht Bröndby mit Hannover 96 gleich. Auch der Zweitligist ist sich mit Olivier einig, in den Ablöseverhandlungen mit Stuttgart aber noch weit von einer Übereinkunft entfernt. Olivier stammt aus der Jugend des VfB. In der vergangenen Saison lief der 20-Jährige für die Drittliga-Mannschaft der Schwaben auf.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Superliga
Bröndby
Stuttgart
Hannover
Christopher Charl Olivier

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Superliga Superliga
Bröndby Logo Brøndby IF
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Hannover Logo Hannover 96
Christopher Charl Olivier Christopher Charl Olivier
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert