VfB: Nächste Einigung bei Olivier

Im Transferpoker um Christopher Olivier hat Bröndby IF einen wichtigen Schritt gemacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sich die Dänen mittlerweile mit dem Rechtsverteidiger-Talent des VfB Stuttgart einig. Beim Bundesligisten selbst habe man auch bereits ein Angebot abgegeben, dieses reiche den VfB-Verantwortlichen aber noch nicht in der Höhe.

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Damit zieht Bröndby mit Hannover 96 gleich. Auch der Zweitligist ist sich mit Olivier einig, in den Ablöseverhandlungen mit Stuttgart aber noch weit von einer Übereinkunft entfernt. Olivier stammt aus der Jugend des VfB. In der vergangenen Saison lief der 20-Jährige für die Drittliga-Mannschaft der Schwaben auf.