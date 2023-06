St. Pauli hat Caliskaner auf dem Zettel

Der FC St. Pauli ist auf Schnäppchenjagd und hat dabei Kaan Caliskaner auf dem Zettel. Nach FT-Informationen beschäftigen sich die Kiezkicker mit dem offensiven Mittelfeldspieler von Jahn Regensburg. Der Vertrag des 23-Jährigen beim Jahn läuft in wenigen Tagen aus, dann kann Caliskaner ablösefrei wechseln.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der flexibel einsetzbare Offensivakteur in 31 Pflichtspielen für Regensburg zum Einsatz. Dabei erzielte er sechs Tore und sammelte zwei Assists. Den Abstieg konnte er damit aber nicht verhindern. Dennoch wird Caliskaner aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison in Liga zwei auflaufen.

