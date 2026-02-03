BVB-Interesse: Der VfB-Plan mit Hendriks

Beim VfB Stuttgart denkt man überhaupt nicht an einen baldigen Abgang von Ramon Hendriks (24). „Wir haben große Pläne mit Ramon. Er hat die Entwicklung genommen, die wir uns vor anderthalb Jahren erhofft hatten. Er hat ein neues Level erreicht und kann auch noch weiter wachsen. Auch seine Persönlichkeit ist top“, schwärmte VfB-Coach Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Holstein Kiel am morgigen Mittwoch (20:45 Uhr).

In dieser Saison hat sich Hendriks bei den Schwaben zum Leistungsträger gemausert, vertraglich gebunden ist der Verteidiger bis 2028. Am Wochenende sickerte durch, dass Konkurrent Borussia Dortmund den niederländischen Linksfuß intensiv für den Sommer beobachtet. Zuvor hatte auch Premier League-Klub Nottingham Forest Interesse an einem Wintertransfer angemeldet.