Pellistri vor dem nächsten Abflug von United

Der uruguayische Nationalspieler Facundo Pellistri von Manchester United steht kurz vor der nächsten Ausleihe. Vorübergehend wird der 22-jährige Außenstürmer an den spanischen Erstligisten FC Granada abgegeben. Laut Fabrizio Romano haben die Spanier den Transferbedingungen zugestimmt.

Nun hängt der Deal noch an der Zustimmung von United-Trainer Erik ten Hag. Pellistri wurde bereits zweimal an den spanischen Erstligisten Deportivo Alavés verliehen. Bei den Red Devils steht der Rechtsfuß noch bis 2025 unter Vertrag und spielt eine untergeordnete Rolle. In dieser Saison lief erst in einem Spiel von Beginn an auf.