Florenz probiert es bei Itakura

Eintracht Frankfurt ist nicht der einzige Klub, der Ajax Amsterdam Ko Itakura (28) noch wegschnappen will. Wie der italienische Fernsehsender ‚Sportitalia‘ berichtet, bereitet auch der AC Florenz ein Last-Minute-Angebot vor. Demnach bereiten die Fiorentina ein Angebot in Höhe von elf Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Boni vor, das im Laufe des heutigen Mittwochs bei Borussia Mönchengladbach eingehen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Itakura selbst soll in der Renaissance-Metropole ein Vierjahresvertrag vorgelegt werden. Wie die Eintracht könnte aber auch Florenz zu spät kommen. Mit Ajax ist sich der japanische Innenverteidiger bereits handelseinig. Die Klubs fanden hingegen noch nicht zueinander, ein erstes Angebot aus Amsterdam hatten die Fohlen zuletzt ausgeschlagen.