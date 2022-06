Frankfurt-Gerücht um Díaz

Eintracht Frankfurt wird mit Mittelstürmer Ben Brereton Díaz vom englischen Zweitligisten Blackburn Rovers in Verbindung gebracht. Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio zählen die Hessen neben Olympique Lyon und US Salernitana zu den Interessenten an dem 23-jährigen Chilenen.

Allerdings könnte das Werben der Frankfurter seit dem gestrigen Freitagabend schon wieder hinfällig sein. Da nämlich verkündete der Champions League-Teilnehmer die Verpflichtung von Lucas Alario (29).