Ziel Bundesliga: Vier Optionen für Abwehr-Talent Sarr

Malang Sarr (21) will laut der ‚Bild‘ „unbedingt in die Bundesliga“. Sein Vertrag bei OGC Nizza läuft aus. Vier Klubs aus Deutschlands Eliteklasse wurden zuletzt mit dem Innenverteidiger, der auch links hinten spielen kann, in Verbindung gebracht.

Borussia Mönchengladbach

Die Gladbacher waren schon im vergangenen Sommer stark an Sarr interessiert, Nizza forderte jedoch rund 20 Millionen Euro Ablöse. „Der Geldbeutel ist zu leer“, sagte Manager Max Eberl damals. Nun haben sich die Vorzeichen geändert. Logisch, dass die Borussia erneut ihr Glück beim nun ablösefreien Franzosen versuchen wird, zumal man einen linksfüßigen Innenverteidiger im Kader der Fohlen vergeblich sucht.

Bayer Leverkusen

Letzteres gilt auch für die Werkself, die ebenfalls schon mit Sarr in Verbindung gebracht wurde. Sportdirektor Simon Rolfes bemerkt jedoch via ‚Bild‘: „Wir haben aktuell vier Innenverteidiger im Kader, dazu noch zwei ausgeliehen.“ Da Sarr auch links hinten spielen kann, ist er wohl trotzdem eine Überlegung wert. Ob etwa Wendell (26), der zuletzt seinen Stammplatz verloren hatte, am Rhein bleibt, ist unklar.

RB Leipzig

Die Roten Bullen holen gerne Talente aus Frankreich, Sarr passt da perfekt ins Profil. Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano (21) ist nach FT-Informationen schon sehr weit mit dem FC Bayern und wird kaum zu halten sein. Sarr könnte zu seinem Nachfolger aufgebaut werden. FT weiß: RB hat für diese Rolle aber auch Nationalspieler Robin Koch (23, SC Freiburg) im Visier.

VfL Wolfsburg

Der Auto-Klub muss im Sommer wohl sehr kleine Brötchen backen, ein ablösefreies Top-Talent würde da perfekt ins Profil passen. Innenverteidiger Robin Knoche (27) könnte die Wölfe ebenfalls zum Nulltarif verlassen. John Anthony Brooks (27) ist wie Sarr Linksfuß. Ob beide Seite an Seite spielen könnten, ist unklar.