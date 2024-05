Besondere Ehre für FCB-Youngster Vinlöf

Bayern-Talent Matteo Pérez Vinlöf wird zum ersten Mal für die schwedische A-Nationalmannschaft nominiert. Eigentlich sollte der Linksverteidiger in der kommenden Woche im Kader der U21 der Skandinavier stehen, doch nach FT-Informationen hat der schwedische A-Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson Vinlöf für sein Team eingeplant.

Der 18-Jährige hat am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Bundesligasaison gegen den VfL Wolfsburg (2:0) sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern München gegeben. Bisher war Vinlöf lediglich dreimal in der U18 seines Landes aufgelaufen, trainierte zuletzt aber bereits bei der A-Mannschaft mit. Dort konnte sich Tomasson in der vergangenen Woche persönlich von Vinlöfs Qualitäten überzeugen. Schweden hat sich nicht für die Europameisterschaft im Sommer qualifiziert. In der kommenden Woche finden allerdings zwei Testspiele gegen Dänemark (05.06.) und Serbien (08.06.) statt. Dort könnte Vinlöf bereits zu seinem ersten Einsatz kommen.