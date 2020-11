Medien: United kontaktiert Pochettino

Manchester United denkt Medienberichten zufolge über einen Trainerwechsel nach. Laut den ‚Manchester Evening News‘ hat der englische Rekordmeister Mauricio Pochettino (48) als möglichen Nachfolger für Ole Gunnar Solskjaer im Visier. Kontakt zum aktuell vereinslosen Argentinier habe United bereits geknüpft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pochettino ist seinem Aus bei Tottenham Hotspur vor knapp einem Jahr ohne Trainerposten. Manchester United steht derweil in der Premier League nur auf Rang 15. Am gestrigen Mittwochabend unterlag man zudem Istanbul Basaksehir (1:2) in der Champions League.

Solskjaer wollte sich gestern nicht auf eine Debatte um seine Person einlassen, sagte nach der Partie in der Türkei, er „lehne es ab, so etwas zu kommentieren“ und es sei „noch früh und die Meinungen da draußen gibt es immer. Man muss stark bleiben. Ich bin beim Klub angestellt, um einen Job zu erledigen und ich versuche, mit meinen Mitarbeitern das Bestmögliche zu erreichen.“