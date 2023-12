Juve erhöht Bemühungen um M’gladbach-Juwel Boteli

Juventus Turin leitet die nächsten Schritte für die mögliche Verpflichtung von Sturmtalent Winsley Boteli ein. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Bianconeri konkrete Gespräche mit dem Youngster von Borussia Mönchengladbach aufgenommen. Laut ‚Transfermarkt.de‘ winkt Boteli bei Juve ein Profivertag. Der 17-Jährige hat für die U19 der Fohlen 17 Treffer in 16 Partien erzielt und damit neben Juve auch den FC Everton auf den Plan gerufen.

Schon länger haben beide Klubs den Topscorer der U19-Bundesliga West unter näherer Beobachtung. An die Borussia ist Boteli altersbedingt bis 2025 vertraglich gebunden. Zuletzt wechselte der Schweizer seinen Berater, was die Wechselspekulationen befeuerte. Doch auch Mönchengladbach will dem Youngster einen neuen Vertrag anbieten. 2022 stachen die Fohlen unter anderem Bayer Leverkusen, den SC Freiburg und den FC Bayern im Rennen um das Talent des Servette FC aus.