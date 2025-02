Bochum holt Masouras

Der VfL Bochum hat nach zwei erfolglosen Versuchen die Verpflichtung von Georgios Masouras eingetütet. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt der 31-jährige Offensivmann auf Leihbasis bis Saisonende von Olympiakos Piräus.

Bochums Trainer Dieter Hecking freut sich: „Georgios ist international erfahren, auch auf hohem Niveau, sodass wir davon ausgehen, dass er sich schnell an das Tempo und die Spielweise der Bundesliga gewöhnen wird. Was mir persönlich sehr gut gefällt: Er wollte unbedingt zum VfL, brennt für die Herausforderung und will sich in der Bundesliga beweisen.“