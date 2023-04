Hannover: Job-Garantie für Leitl

Stefan Leitl muss sich um seine Anstellung bei Hannover 96 keine Sorgen machen. Geschäftsführer Martin Kind verspricht in der ‚Neuen Presse‘: „Wir gehen mit Stefan Leitl in die kommende Saison.“ Der 96-Trainier identifiziere „sich mit 96“, so Kind, „und er hat die schwierige Zeit stabil durchgestanden, ohne die Kontrolle zu verlieren. Ich bin sicher, er wird daraus lernen.“

Auch Sportdirektor Marcus Mann sitze fest im Sattel: „Das ist und bleibt unser Duo, das steht definitiv fest.“ Mit Blick auf den momentanen Tabellenplatz elf stellt Kind aber auch fest: „Wir hatten andere Ziele, das muss auch ganz klar sein. Die Analyse ist jetzt zwingend notwendig.“

