Medien: Moukoko fordert Klausel

Weiterhin liegen Borussia Dortmund und Youssoufa Moukoko in ihren Gehaltsvorstellungen auseinander. Zusätzlich soll es um eine Unterschriftsprämie in Höhe von zehn Millionen Euro gehen. „Wir möchten die Entscheidung natürlich recht zeitnah herbeiführen“, so Sportdirektor Sebastian Kehl vor rund einer Woche.

In den wohl finalen Gesprächen, die in Kürze stattfinden soll, könnte eine weitere Forderung für Brisanz sorgen. Moukoko fordert bei einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags eine moderate Ausstiegklausel. Das berichtet die ‚Sport‘.

Barça und Chelsea lauern

Laut der katalanische Zeitung hat man auch beim FC Barcelona Wind bekommen von dieser Information. Der La Liga-Spitzenreiter zählt zu den größten Moukoko-Interessenten, schielt auf eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer und soll bereits intensive Gespräche geführt haben.

Verlängert der 18-jährige Stürmer nun doch noch beim BVB – zu seinen Bedingungen – könnte man in Barcelona zumindest in der Zukunft für einen guten Preis und ohne große Umwege zuschnappen. Aber auch der FC Chelsea hat seine Finger im Spiel. Eine Entscheidung rückt näher.