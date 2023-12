Leipzigs größtes Missverständnis: Moriba im Winter weg?

Ilaix Moriba hat endgültig keine Zukunft mehr bei RB Leipzig. Wie ‚Sky‘ berichtet, würden die Sachsen den 20-Jährigen „je nach Angebotslage“ im anstehenden Transferfenster auch verkaufen, statt dem Youngster erneut per Leihe auf die Beine zu helfen. Bei Leipzigs Überangebot im Mittelfeld hat Moriba keine Aussicht auf Spielzeit. In der laufenden Saison wartet der Guineer (14 Länderspiele) nach wie vor auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.

Mitte September versuchte der Bundesligist, Moriba noch nach Portugal zu verleihen, wo das Transferfenster später als in den Top5-Ligen schließt. Am Ende musste der Youngster aber bei RB bleiben. Mittlerweile zählt der Rechtsfuß zu den größten Fehleinkäufen der Vereinsgeschichte. Im Sommer 2021 zahlte Leipzig 16 Millionen Euro an den FC Barcelona für den damals 18-Jährigen.

Eine Summe, die angesichts von Moribas ausbleibender Entwicklung wohl kaum wieder einzuspielen ist. Auch, wenn dessen Vertrag noch bis 2026 gültig ist. Bislang stehen magere sechs Einsätze für Leipzig zu Buche. Selbst zwei Leihen zum FC Valencia konnten nicht für den erhofften Entwicklungssprung sorgen.