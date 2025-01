Flick äußert sich zu Olmo-Entscheidung

Hansi Flick ist nach der geglückten Registrierung von Dani Olmo (26) und Pau Víctor (23) ein Stein vom Herzen gefallen. Das erklärte der Trainer des FC Barcelona im Vorfeld des Supercopa-Halbfinales gegen Athletic Bilbao am Mittwochabend: „Ich bin sehr glücklich damit. Ich denke auch, dass das ganze Team und vor allem Dani und Pau mehr als glücklich sind. Jeder im Verein ist es. Es ist die richtige Entscheidung.“

Beide Spieler wären in der Folge der Entscheidung des Nationalen Sportrats der spanischen Regierung (CSD) eigentlich bereits in der abendlichen Pokalpartie spielberechtigt gewesen. Die Erklärung des CSD wurde allerdings zu knapp vor dem Anstoß übermittelt, weshalb Olmo und Víctor bereits auf der Tribüne Platz genommen hatten und nicht spielbereit waren. Sollte Barça die Partie jedoch für sich entscheiden, kann der Klub im Finale des Wettbewerbs am Sonntag (20 Uhr) auf beide zurückgreifen. Das zweite Halbfinale bestreiten am morgigen Donnerstag (20 Uhr) Real Madrid und der RCD Mallorca.