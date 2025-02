Nmecha über VfL-Verlängerung: „Wir sprechen regelmäßig“

Lukas Nmecha blickt gelassen auf seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim VfL Wolfsburg. „Momentan gibt es keine Entscheidung. Wir sprechen regelmäßig, beide Seiten haben aber keinen großen Druck“, versichert der Stürmer gegenüber der ‚Sport Bild‘ und scherzt: „Wenn ich bis zum Saisonende 20 Tore mache, gehe ich wahrscheinlich zu Real Madrid.“

Nmecha ist seit Jahren vom Pech verfolgt, seit Winter 2022 gab es kaum eine Phase, in der er mehrere Wochen am Stück verletzungsfrei blieb. Erst in dieser Spielzeit scheint der 26-Jährige die schwierige Zeit hinter sich zu lassen und empfindet entsprechend Dankbarkeit für seinen Arbeitgeber: „Ich habe in der schwierigen Zeit viel Unterstützung des Vereins und der Fans bekommen, daher verspüre ich Dankbarkeit. Aber das garantiert nichts.“