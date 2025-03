Der FC Bayern richtet seinen Blick auf der Jagd nach neuen Talenten auch nach Belgien. Wie die belgische Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, soll Trainer Vincent Kompany sich bereits an mehrere Personen im Umfeld des 16-jährigen Lucca Brughmans gewendet haben, um sich über den Torhüter des KRC Genk zu informieren. Der Belgier wird dem Bericht zufolge allerdings von mehreren Klubs beobachtet.

In Genk wird ihm mindestens so viel Talent wie Mike Penders (19) nachgesagt, für den der FC Chelsea im vergangenen Jahr 20 Millionen Euro hinblätterte. Brughmans ist vertraglich noch bis 2026 an den belgischen Erstligisten gebunden und wartet noch auf sein Debüt bei den Profis. In dieser Saison kommt er vor allem für die Zweitvertretung von Genk in der zweiten belgischen Liga zum Einsatz und führte die U19 in der UEFA Youth League als Kapitän auf das Feld.