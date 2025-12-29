Menü Suche
Augsburg: Tietz will weg

von Luca Hansen - Quelle: sport.de
Philip Tietz im Trikot des FCA @Maxppp

Dem FC Augsburg droht ein Abgang von Phillip Tietz. Wie ‚sport.de‘ berichtet, will der Stürmer die Fuggerstädter im Winter verlassen. Der 28-Jährige stand in keinem Bundesligaspiel der laufenden Saison in der Anfangsformation des FCA.

An Interessenten mangelt es Tietz nicht. Unter anderem der 1. FSV Mainz sowie der 1. FC Heidenheim beschäftigen sich mit dem Blondschopf, auch der FC Toronto und der 1. FC Kaiserslautern haben ihren Hut in den Ring geworfen. Aus der Saudi Pro League gibt es ebenfalls eine Anfrage.

