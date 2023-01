Union: Kommen zwei Neue?

Union Berlin möchte im Winter personell nachlegen. Laut der ‚Sport Bild‘ schauen sich die Eisernen nach einem Mittelfeldspieler mit „Spielmacher-Qualitäten“ und einem weiteren Verteidiger um. Kandidaten nennt die Fachzeitschrift nicht. Transfers sind dem Bericht zufolge unter anderem deswegen möglich, weil Union ein Eigenkapital von rund 4,1 Millionen Euro aufgebaut hat.

Interesse bekundet der derzeitige Tabellenfünfte der ‚L’Équipe‘ zufolge an Linksverteidiger Hakim Guenouche. Der 22-Jährige spielt beim österreichischen Erstligisten SC Austria Lustenau und stand in der laufenden Saison bislang in allen 16 Partien auf dem Rasen. Union habe bereits eine Anfrage gestellt, Ziel sei ein Transfer im Winter.

