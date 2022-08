BVB: Kehl kündigt neuen Stürmer an

Lange wird es nicht mehr dauern, bis Borussia Dortmund einen neuen Stürmer präsentiert. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte nach dem 1:0 gegen Bayer Leverkusen bei ‚Sky‘: „Es gab in den letzten Tagen einige Ideen. Natürlich haben wir uns mit einer Vielzahl an Themen auch beschäftigt, haben einige Optionen kreiert und sind jetzt recht zielführend unterwegs. Wir werden denke ich in den nächsten Tagen ein bisschen klarer sehen.“

Auf Nachfrage wurde Kehl dann noch deutlicher und kündigte an: „Es wird wohl noch etwas passieren.“ Der neue Torjäger werde laut dem Manager „eher zeitnah“ beim BVB unterschreiben.

Der monatelange Ausfall von Sébastien Haller zwingt die Borussia zum Handeln. Viele Angreifer wurden schon in Dortmund gehandelt in den vergangenen Tagen. Spanische Medien brachten zuletzt Memphis Depay (28) vom FC Barcelona ins Spiel. Die heißeste Aktie ist Anthony Modeste (34) vom 1. FC Köln. Auch denkbar ist es aber, dass Kehl noch eine Überraschung aus dem Hut zaubert.