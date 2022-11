Medien: Gakpo-Gespräche mit Bayern

WM-Treffer Nummer eins beim 2:0 zum Auftakt gegen den Senegal ließ Cody Gakpo beim heutigen 1:1 gegen Ecuador gleich den zweiten folgen. Fulminant jagte er das Leder schon nach sechs Minuten mit seinem etwas schwächeren linken Fuß ins Eck.

Und auch im Anschluss zählte der 23-jährige Offensivmann zu den wenigen Aktivposten bei den insgesamt enttäuschenden Niederländern. Erneut machte der 1,89 Meter große Modellathlet auf sich aufmerksam. Nicht erst seit diesem Auftritt ist bekannt: Ein Wintertransfer weg von der PSV Eindhoven hin zu einem absoluten europäischen Topklub bahnt sich an.

Wie Journalist Marco Timmer von ‚Voetbal International‘ berichtet, stehen im Anschluss an das Weltturnier diverse Gespräche an – unter anderem mit dem FC Bayern München. FT weiß: Auch Manchester United will die Personalie wie schon im Sommer in Angriff nehmen. Interesse bekundet außerdem Real Madrid. Im Raum stehen rund 50 Millionen Euro Ablöse.

