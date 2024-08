Entscheidung gegen den FC Bayern: Doué wechselt nach Paris

Der FC Bayern kassiert die nächste Schlappe auf dem Transfermarkt. Mit Désiré Doué hat sich erneut ein Wunschspieler gegen den deutschen Rekordmeister entschieden. Bereits bei Xavi Simons (21/erneute Leihe zu RB Leipzig) und Dani Olmo (26/zum FC Barcelona) gingen die Münchner leer aus. Umso fokussierter war der Verein auf Doué, das 19-jährige Juwel von Stade Rennes.

Doué zählt in seiner Altersklasse zu den größten Talenten weltweit, hat bereits fast zwei komplette Spielzeiten in der Ligue 1 absolviert und war Teil des französischen Olympia-Kaders. Bei den Spielen lief der Flügelstürmer fünfmal auf und erzielte einen Treffer im Halbfinale gegen Ägypten (3:1 n.V.). Mit einer Wechselentscheidung wollte der Franzose bis nach dem Turnier warten. Nun wechselt der Vize-Olympiasieger dem Vernehmen nach für mehr als 60 Millionen Euro zu PSG. Dort erhält der Linksaußen einen Vertrag bis 2029.

Doué stammt aus der Jugendakademie von Rennes und debütierte bereits mit 17 Jahren für den Klub in der Ligue 1. Dort setzte sich der Offensivspieler auf Anhieb durch und kam in zwei Spielzeiten auf insgesamt 57 Einsätze im französischen Oberhaus. Zudem stand der beidfüßige Spieler auch 13 Mal in der Europa League auf dem Feld.