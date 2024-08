Liverpool verkauft Ex-Leipziger Carvalho

Fábio Carvalho nimmt einen neuen Anlauf in der Premier League. Der FC Brentford verkündet die Verpflichtung des portugiesischen Offensivspielers, der für kolportierte 23 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool kommt und einen Vertrag bis 2029 samt Option auf ein weiteres Jahr unterschreibt.

Bislang glänzte Carvalho vor allem in Englands zweiter Liga für den FC Fulham und Hull City. Zwischenzeitlich hatte Liverpool den 21-Jährigen auch für ein halbes Jahr an RB Leipzig verliehen. In der Bundesliga konnte sich Carvalho aber ebenso wenig durchsetzen wie an der Anfield Road.