Problem bei Köln-Neuzugang Heskey

Der 1. FC Köln darf noch nicht auf Neuzugang Reigan Heskey (18) zurückgreifen. Einem Bericht des ‚Express‘ zufolge lässt die Arbeitserlaubnis des Engländers noch auf sich warten. „Da hoffen wir natürlich auch, dass wir da die Unterstützung von der Stadt bekommen. Die bekommen wir aktuell, aber da muss es natürlich schneller gehen als bei einem, der vielleicht nicht im Fußball arbeitet“, fordert Trainer René Wagner.

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Für kolportierte zwei Millionen Euro ist Heskey von Manchester City in die Domstadt gewechselt. Laut dem englischen Journalisten Simon Bajkowski, Redakteur bei den ‚Manchester Evening News‘, kann die Ablöse durch Boni sogar auf bis zu acht Millionen Euro ansteigen. Zudem sicherten sich die Skyblues dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung, eine Rückkaufklausel sowie ein Vorkaufsrecht.