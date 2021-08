Eintracht verpflichtet Jakic

Die gesuchte Verstärkung für das zentrale Mittelfeld ist da. Wie Eintracht Frankfurt offiziell verkündet, unterschreibt der 24-jährige Kristijan Jakic von Dinamo Zagreb einen Leihvertrag bis zum Saisonende bei der SGE.

Für den Anschluss besteht eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei fünf Millionen Euro liegt und Jakic bis 2026 an den Verein binden würde. Bei der Eintracht ist der Kroate als Ersatz für den verletzten Kapitän Sebastian Rode (30) vorgesehen.

„Kristijan ist ein Spieler, der im defensiven Mittelfeld mit Übersicht und der nötigen Zweikampfhärte überzeugt. Er hat ein gutes Auge und konnte sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickeln. In Frankfurt soll dieser Prozess weiter fortgesetzt werden. Wir gewinnen mit ihm einen Spielertyp, den wir in unserem Kader so bislang noch nicht haben“, sagt Sportvorstand Markus Krösche.