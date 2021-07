Wolfsburg: Schäfer plant mit Weghorst

Beim VfL Wolfsburg ist ein Transfer von Topstürmer Wout Weghorst (28) aktuell nicht in Sicht. „Es gab und gibt keine Anfrage eines anderen Vereins für Wout“, sagt VfL-Sportdirektor gegenüber der ‚Sport Bild‘, „deshalb gehen wir fest davon aus, dass er nächste Saison bei uns spielt. Und er weiß genau, was er an uns hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

25 Pflichtspieltore erzielte Weghorst in der vergangenen Saison. Seit längerem ranken sich Wechselgerüchte um den niederländischen EM-Teilnehmer, vor allem Tottenham Hotspur wurde immer wieder gehandelt. Noch agiert die Premier League eher passiv auf dem Transfermarkt, das dürfte sich allerdings in den kommenden Wochen ändern. Dann dürfte auch die Personalie Weghorst noch einmal Fahrt aufnehmen.