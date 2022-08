Bei Gala wird geträumt | Reals Ceballos „unantastbar“

Istanbuler Träume

Seit seinem Mega-Transfer vom FC Chelsea zu Real Madrid konnte sich Eden Hazard aufgrund von Verletzungen und Fitnessdefiziten nie behaupten. Seit dem Sommer zeigt sich der Belgier jedoch in besserer Verfassung, zuletzt war von einem Neustart in Madrid die Rede. Nun wirft jedoch die türkische Zeitung ‚Fotomac‘ ein skurriles Gerücht in den Raum über Galatasarays Interesse am Superstar. Was sich zunächst eher abwegig anhört, soll Teil einer großen Marketingoffensive der Istanbuler sein. Durch eine Verpflichtung würde Gala große internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen und auch sportlich sowie finanziell einen Coup landen. Mit Dries Mertens, Lucas Torreira, Sérgio Oliviera und Haris Seferovic konnte der türkische Klub sein Team in diesem Sommer schon erheblich verstärken. Hazard wäre ein nächstes Puzzleteil zum großen Erfolg, zumal man in der vergangenen Saison überwiegend enttäuschte. Aktuell ist jedoch eher nur träumen angesagt, denn eine Verpflichtung ist finanziell kaum darstellbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der neue Modric

Anders als bei Hazard war Luka Modrics Engagement bei Real Madrid von vorne bis hinten eine Erfolgsgeschichte. Doch der Kroate ist mittlerweile stolze 36 Jahre alt, weswegen man sich bei den Königlichen Gedanken um einen Nachfolger machen muss. Trainer Carlo Ancelotti sieht angeblich in Dani Ceballos den geborenen Modric-Nachfolger. Die ‚as‘ geht sogar einen Schritt weiter und titelt: „Unantastbar“. Dies ist der spanische Mittelfeldspieler aktuell ganz sicher noch nicht, denn zuletzt standen die Zeichen eher auf Abschied. Nun scheint sich das Blatt jedoch gewendet zu haben und Ceballos erhält seine Chance bei Real. Sogar eine Verlängerung des bis 2023 laufenden Vertrages soll demnächst angegangenen werden.

Der Nächste, bitte

Manchester United hat nicht nur sportliche Probleme, sondern auch der Transfermarkt macht den Red Devils zu schaffen. Schon seit längerem möchte man einen neuen Stürmer verpflichten, um der Offensive neues Leben einzuhauchen. Die Suche stellt sich jedoch als relativ schwierig heraus, da zum einen der Stürmer-Markt nicht viele Optionen hergibt und United aktuell zudem nicht attraktiv genug für einige Stürmer zu sein scheint. In Manchester scheint man sich deswegen auch mit kleineren Kalibern zu beschäftigen. Die ‚Manchester Evening News‘ bringt mit Moussa Dembélé von Olympique Lyon gleich den nächsten Sturmkandidaten ins Spiel. Der Vertrag des Franzosen läuft in Lyon nur noch ein Jahr, somit könnte der 26-Jährige für einen akzeptablen Preis zu haben sein. Doch auch hier ist wie bei vielen anderen Gerüchten Vorsicht geboten, denn die Red Devils wurden zuvor schon mit so manchem Neuner in Verbindung gebracht.