Bundesliga-Vierkampf: Der Favorit auf Ekitike

Eintracht Frankfurt bekommt Konkurrenz im Werben um Hugo Ekitike. Wie ‚spox.com‘ und ‚goal.com‘ berichten, zeigen neben der SGE auch Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg Interesse am französischen Angreifer, der aktuell bei Paris St. Germain spielt.

Derweil habe Leverkusen die besten Karten auf einen Transfer des 20-Jährigen. Allerdings soll PSG-Kaderplaner Luis Campos noch nicht entschieden haben, ob man Ekitike im Sommer abgeben will. Am Saisonende greift eine Kaufpflicht in Höhe von 35 Millionen Euro für den Rechtsfuß, der derzeit von Stade Reims ausgeliehen ist. Bei einem direkten Weiterverkauf müsste Paris wohl finanzielle Abstriche machen.

Zuletzt wurde über ein mögliches Tauschgeschäft mit Frankfurt berichtet. Der Scheich-Klub soll Frankfurt Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu (18) und Ekitike für Shootingstar Randal Kolo Muani (24) geboten haben. Die Eintracht verlange indes weitere 80 Millionen Euro zuzüglich der beiden talentierten Akteure. Gleichwohl hat nun offenbar die Werkself die besten Karten auf den Zuschlag bei Ekitike.