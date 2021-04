Köln-Trainer: Gespräche mit drei Kandidaten

Unabhängig davon, ob Feuerwehrmann Friedhelm Funkel mit dem 1. FC Köln der Klassenerhalt glückt, ist am Saisonende wieder Schluss für den 67-Jährigen. „Ich bin zwar fit, aber das möchte ich mir nicht noch ein ganzes Jahr zumuten“, kündigte Funkel an.

FC-Sportchef Horst Heldt muss sich also auf die Suche nach einer neuen Langzeitlösung begeben. Mindestens drei Kandidaten befinden sich laut ‚kicker‘ auf der aktuellen Kölner Shortlist.

Peter Stöger

Noch am Wochenende trifft sich Heldt zu Sondierungsgesprächen mit Stöger. Der 55-jährige Österreicher hatte den FC schon einmal zwischen 2013 und 2017 betreut und sogar bis in die Europa League geführt. Stögers Vertrag bei Austria Wien, wo er in Doppelfunktion als Trainer und Sportvorstand tätig ist, läuft im Sommer aus.

Steffen Baumgart

Ablösefrei wäre auch Baumgart zu haben, der sein auslaufendes Arbeitspapier beim SC Paderborn nicht verlängern wird. Aber auch Hannover 96 hat Baumgart als möglichen Nachfolger für Kenan Kocak im Visier. Gerüchte um Schalke 04 haben sich bisher nicht konkretisiert.

Thorsten Fink

Im September quittierte Fink aus familiären Gründen seinen Dienst bei Vissel Kobe in Japan, ist seither ohne Trainerjob. Mit Köln verhandelte der 53-Jährige schon in den vergangenen Wochen, ehe die Wahl auf Funkel fiel. Vielleicht findet man ja im zweiten Anlauf zusammen.